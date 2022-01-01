Где отдохнуть в Грузии

Поездка на отдых в гостеприимную Грузию станет для Вас исключительным путешествием. Это страна древней культуры и многовековых традиций гостеприимства. Слово «гость» для грузина имеет особенное значение, поэтому поехать по путевке в Грузию просто необходимо, если вы устали от городской суеты. Радушие и многообразие видов отдыха делают Грузию одной из самых привлекательных курортных стран, при этом доступной практически каждому несмотря на уровень дохода.

Во-первых, большинство грузинских курортов имеют развитую туристическую инфраструктуру, позволяющую комфортно провести время в стране с неограниченными природными возможностями, поэтому путевки в Грузию становятся все популярнее.





Во-вторых , только в Грузии Вы сможете кататься на лыжах, а через час плавать в море, только здесь вы сможете излечиться от множества болезней в местных здравницах и при этом забыть о целях вашей поездки.

, только в Грузии Вы сможете кататься на лыжах, а через час плавать в море, только здесь вы сможете излечиться от множества болезней в местных здравницах и при этом забыть о целях вашей поездки. В-третьих, разнообразные туры в Грузию, которые предлагает Viva-Georgia. дадут вам возможность насладиться вкусом вина, изготовленного по древним технологиям и закусывать его непревзойденными блюдами знаменитой грузинской кухни.





В-четвертых, в 2022 году цены на путевки в Грузию очень выгодны для любого кошелька. Что не может не радовать

Туризм в Грузии из России очень развит, поэтому по ней можно путешествовать любыми способами и в любое время года, но любой туроператор по Грузии делит курорты на 3 основных вида:

Морские курорты ; Горнолыжные курорты; Лечебные курорты.





Каждый из курортов имеет свою сезонность и целевую аудиторию. Курорты страны представляют большой ассортимент занятий, позволяющих прекрасно провести свободное время на отдыхе от посещения пляжа или лечебных процедур время.

Какой экскурсионный тур выбрать

Эта страна прекрасна как зимой, так и летом, как для семейной поездки, так и молодежной, поскольку здесь каждый сможет найти занятия по вкусу.







Все курорты имеют развитую гостиничную и транспортную инфраструктуры, позволяющие самому строить свой маршрут, что существенно влияет на стоимость путевки в Грузию. Кроме того, некоторые курорты позволяют совместить горный и морской отдых благодаря их близкому местонахождению.

+995 555 566 540 *WhatsApp *Viber Получить бесплатную консультацию или купить тур в Грузию можно по номеру*WhatsApp *Viber

Чем запомнится путешествие?

Сердечным гостеприимством, которое заставляет каждого туриста почувствовать себя в родных условиях даже вдали от дома; Безопасностью. Это прекрасная страна для поездки с детьми. Каждый из курортов предоставляет большой выбор развлечений для детей: аттракционы, парки, детские водные плоты, школы юных лыжников. Отдых с детьми — это полное спокойствие, поскольку ваши дети всегда будут окружены заботой и любовью местных жителей; Разнообразием. Устав от жаркого морского, вы можете сменить его на отдых в горных лесах или у прохладных горных озер; Доступные цены на туры в Грузию позволят вам приятно провести время. Ценовая политика курортов является бесспорным преимуществом. 70 процентов всех курортов страны можно отнести к бюджетным. Цена зависит лишь от ваших потребностей. Например, стоимость проживания стартует от 15 лари в сутки, а стоимость обеда на двоих – 20 лари. Такая доступность обеспечивается не за счет предоставления услуг низкого качества, а за счет круглогодичного сезона и большого количества туристов; Целебные чудеса природы. Путешествие в Грузию позволит вам не только отдохнуть от городской суеты и расслабиться, но и укрепить свой иммунитет, а также избавиться от ряда заболеваний.

+995 555 566 540 *WhatsApp *Viber Актуальную информацию о цене путевки Грузию можно по номеру*WhatsApp *Viber

Туризм в Грузии очень хорошо развит, поэтому вы можете посетить много интересных мест.



Куда лучше поехать зависит от Ваших предпочтений, что Вас больше влечёт, журчание минеральных вод или же экстремальные спуски на сноуборде?

От чего зависит стоимость путевки?

Вы можете выбрать развлечение себе по душе.

Цена на тур в Грузию будет зависеть от того, каким способом вы решите воспользоваться: самый дорогой – по воздуху, самый дешёвый – на личном транспорте; а также в какое время года: на летние поездки цена всегда выше, а на зимние – наоборот.



Не секрет, что в Грузии много бюджетных вариантов жилья и питания, поэтому организовать качественный досуг без больших затрат представляется возможным.

Туризм в Грузии активно развивается. Культурная жизнь полна и разнообразна. Концертные залы, знаменитые грузинские театры, многочисленные музеи и выставки готовы принять посетителей круглый год.

Кроме природных чудес страна удивляет своей многовековой культурой, своеобразно проявляемой в каждом городке. Туроператоры Грузии удивляют разнообразием маршрутов.







В нашей стране множество мест, заслуживающих внимания, поскольку история этой страны была непростой. В стране, ставшей одной из первых на путь христианства, сохранилось множество старинных церквей и монастырей с уникальной внутренней росписью.





Из христианских святынь, сохранившихся на территории Грузии, каждый турист должен посетить Джавари и Светицховели. Грузинская культура не заканчивается на храмах и церквях, здесь каждый город – музей под открытым небом, где вы увидите всю суть грузинского колорита.

Культурная жизнь в Грузии полна и разнообразна. Концертные залы, знаменитые грузинские театры, многочисленные музеи и выставки готовы принять посетителей круглый год.



+995 555 566 540 *WhatsApp *Viber Хотите купить путевку в Грузию? Звоните по телефону*WhatsApp *Viber

Чем порадует Вас наш туроператор

Стоимость тура определенно вас порадует, потому как расценки не бывают завышенными.

На территории этой небольшой страны современный турист найдет все, что необходимо для комфортного времяпровождения.

Красочные пляжи, кристально чистое море и кавказские горы сделают все, чтобы мы заняли первое место в списке ваших желаний касательно отпуска на следующий год и вы возвращались к нам по доступной цене снова и снова.